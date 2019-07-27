C ​Роспотребнадзор ответит на вопросы Сургутян о качестве и безопасности овощей

С 29 июля по 12 августа будет работать горячая линия, на которой специалисты Управления Роспотребнадзора по Югре проведут консультации граждан по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции, срокам ее годности.
Жители Сургута и Сургутского района смогут задать свои вопросы специалистам по телефону 8(3462) 24-60-77 или 8 (3467) 360-003 доб. 8000.
Также обратиться с соответствующими вопросами смогут и представители других муниципалитетов округа:
- в г. Ханты-Мансийске – 8 (3467) 36-00-03 доб.1700 (отдел по городу Ханты-Мансийску и Ханты-мансийскому району), 1100 (отдел санитарного надзора), 1600 (отдел защиты прав потребителей);
- в г. Урай и Кондинском районе - 8(34677)2-48-80 или 8 (3467) 360-003 доб. 3000;
- в г. Радужном - 8(34668)3-96-69 или 8 (3467) 360-003 доб. 3500;
- в г. Когалыме - 8(34667) 2-8-194 или 8 (3467) 360-003 доб. 9000;
- в г. Нягани и Октябрьском районе - 8(34672)6-27-14 или 8 (3467) 360-003 доб. 5001;
- в г. Югорске и Советском районе — 8(34675)7-39-07 или 8 (3467) 360-003 доб. 4000;
- в г. Лангепасе и г. Покачи — 8(34669)2-00-76 или 8 (3467) 360-003 доб. 6000;
- в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе, г. Мегионе - 8(3466) 41-47-25 или 8 (3467) 360-003 доб. 2500;
- в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, г. Пыть-Яхе – 8(3463)23-44-80 или8 (3467) 360-003 доб. 7000;
- в Березовском и Белоярском районах - 8(34670) 2-60-03 или 8 (3467) 360-003 доб. 2000, 2001.