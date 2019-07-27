C ​Роспотребнадзор ответит на вопросы Сургутян о качестве и безопасности овощей

С 29 июля по 12 августа будет работать горячая линия, на которой специалисты Управления Роспотребнадзора по Югре проведут консультации граждан по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции, срокам ее годности.

Жители Сургута и Сургутского района смогут задать свои вопросы специалистам по телефону 8(3462) 24-60-77 или 8 (3467) 360-003 доб. 8000.

Также обратиться с соответствующими вопросами смогут и представители других муниципалитетов округа: