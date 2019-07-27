​В Сургуте с начала 2019 года демонтировано почти 100 рекламных конструкций

В Сургуте ведутся работы по демонтажу рекламных конструкций. Глава города Вадим Шувалов рассказал, что с начала года было демонтировано 98 таких конструкций.

«Проблема обилия рекламы на улицах Сургута не ограничивается одним только проспектом Ленина. Мы уже давно боремся с незаконно установленными конструкциями по всему городу», – заявляет Шувалов.

В пример он привел проведенные работы на улице 30 лет Победы – там убрали 11 рекламных панно.

«Мы используем разные методы: выдаём предписания, ведём переговоры с владельцами, сами проводим демонтаж, – отметил мэр. – Мы продолжаем работу, чтобы сделать город чище и привлекательнее».