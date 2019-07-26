В Сургуте судят мошенников, которые украли у Сбербанка десятки миллионов рублей

В Сургуте под суд пойдет мошенников, который украл у Сбербанка почти 90 миллионов рублей. Прокуратура города уже утвердила обвинительное заключение по серьезной статье – мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

«Было несколько фирм, которые, якобы, занимались бизнесом. Они получили несколько крупных кредитов в Сбербанке, но, так как суммы были большие, то им нужно было предоставить недвижимость под залог. – объяснил корреспонденту СИА-ПРЕСС помощник прокурора Сургута Владимир Тесля. – Как выяснилось, то имущество, которое у них якобы находилось в собственности, ранее уже находилось под залогом у других банков. Причем сделки купли-продажи по этой недвижимости признавались недействительными».

Общая сумма ущерба составила 88 миллионов рублей. Сейчас обвиняемые по этому делу находятся под подпиской о невыезде. Они могут оказаться в тюрьме на срок до десяти лет.