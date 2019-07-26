Нижневартовск возглавил федеральный рейтинг по скорости закрытия ипотеки. Сургут — в пятерке

Быстрее всего закрыть ипотечный кредит за 38кв. метров в новостройке могут жители Нижневартовска. Для этого им понадобится пять месяцев, а также первоначальный взнос, который они копили в течение двух лет. Такой результат показало исследование Domofond.ru.

Второе место заняла Тюмень, где кредит за квартиру такой площади можно погасить за 10 месяцев.

Сургут расположился на четвертом месте, с результатом в 16 месяцев.

За основу бралась семья, в которой работают два человека, их доход соответствует средней зарплате в соответствующем регионе (по данным Росстата). На оплату ипотеки семья выделяет одну среднюю зарплату в месяц, а на первоначальный взнос семья собирала сбережения в течение двух лет.

Отметим, что в исследовании учитывались данные о средней стоимости 38 кв. метров в новостройках в 71 крупном (с населением более 250 тысяч человек) городе России.

Процентная ставка бралась 10,6 процентов.

СИА-ПРЕСС связались с риелтором Дарьей Касторновой, чтобы поговорить о ситуации с ипотеками в Сургуте.

«Чаще всего квартиры покупают с условием собственных средств, а также ипотечных. Как правило, люди берут ипотеку на 15-20 лет, тут уже все зависит от ситуации. К тому же, процентная ставка по ипотекам в банках сейчас упала», — рассказала специалист.