​В Сургуте из-за ремонта дорог временно изменились маршруты движения нескольких автобусов

В Сургуте с 26 июля изменился маршрут движения автобусов № 30, 31, 34, 40, 69, 96. Об этом заявил глава города Вадим Шувалов.

«Горожане много раз просили связать микрорайоны с остановками «ДК Строитель» и «ГИБДД», поэтому мы приступили к строительству участка на перекрёстке улицы 30 лет Победы и улицы Маяковского», – написал он своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, глава города обратился к горожанам с просьбой ранее планировать свои маршруты.

С временными схемами движения автобусов можно ознакомиться в прикрепленном документе.