​Упростилась ежегодная регистрация пенсионеров Ханты-Мансийского НПФ. Жители Сургутского района и Сургута теперь могут проходить ее в МФЦ

Ханты-Мансийский НПФ активно сотрудничает с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. Ежегодную перерегистрацию пенсионеров уже проводят МФЦ десяти муниципалитетов Югры: Лангепаса, Нижневартовска, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска, Югорска, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Полный список населенных пунктов с адресами и телефонами МФЦ размещен на сайте Ханты-Мансийского НПФ

Особенно облегчилась процедура ежегодной регистрации для пенсионеров из небольших поселений. Раньше, например, жители деревни Русскинской, поселков Нижний Сортым и Федоровский для ежегодной регистрации ездили в Сургут. Теперь проходить эту процедуру они могут в своем поселении.

«Мы постоянно усовершенствуем свои сервисы, стараемся, чтобы нашим клиентам было максимально удобно получать все услуги фонда, — прокомментировала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова, — Особенно мы гордимся тем, что взаимодействовать с фондом клиенты могут через интернет. На сайте Ханты-Мансийского НПФ можно проходить и ежегодную регистрацию пенсионеров, эта процедура занимает буквально несколько минут. При этом мы понимаем, что для пенсионеров наши сервисы в интернете менее понятны, а значит, менее доступны. Именно поэтому, полагаю, наши пенсионеры оценят новую возможность – проходить ежегодную регистрацию в МФЦ».

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 22.09.2011 г. N 344-п «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» ежегодная регистрация является обязательной для всех получателей дополнительной пенсии. Дополнительную пенсию ХМАО-Югры в Ханты-Мансийском НПФ получает около 200 тысяч человек.