​В Сургуте появится полигон для переработки мусора

Администрация Сургута занимается межеванием участка для создания комплексного межмуниципального полигона по сбору и переработке твердых коммунальных отходов. До 2022 года в городе будет введен в эксплуатацию данный объект. Он включит современные сортировочные линии, а также мини-заводы по переработке мусора. Подробнее об объекте можно будет узнать в ближайшее время, когда появится проект. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС в интервью рассказал начальник отдела охраны окружающей среды администрации Сургута Андрей Тихомиров.

«В настоящий момент документы по земельному участку готовятся — проводится межевание. В ближайшей перспективе он будет передан в собственность правительства Югры. Далее округ заключит концессионное соглашение и совместно с инвестором разработает подробный проект комплекса», — отметил Тихомиров.

Комплекс будет обслуживать Сургут, Сургутский район и Когалым. Новый полигон расположится на противоположной стороне от текущего места размещения отходов.

При этом действующий полигон планируется рекультивировать. Однако когда это произойдет — неизвестно. «Только проект рекультивации будет стоить порядка 14 млн рублей. Для бюджета города это неподъемная сумма. Чтобы заняться вопросом нужно будет привлекать деньги из окружного, федерального бюджета. Но такая потребность однозначно есть», — пояснил начальник отдела в беседе с СИА-ПРЕСС.

Специалист заявил, что всего в Югре появится пять таких полигонов.

Кроме того, Тихомиров отметил, что в Сургуте сбор мусора будет раздельным. Он напомнил, что пластиковые отходы уже сейчас собираются в отдельные сетки-контейнеры, а после отправляются на завод по переработке в Екатеринбург. Подобный механизм будет использоваться и для сбора макулатуры, тем более в городе есть предприятия, которые занимаются прессовкой бумажного мусора.

«До конца ноября город будет обеспечен специальными контейнерами для сбора макулатуры. Они разместятся на контейнерных площадках, которые сейчас создаются», — заключил специалист.