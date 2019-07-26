​Улицу Ленина в Сургуте очистят от наружной рекламы. Поводом для работ стало юмористическое видео

После выхода юмористического видео, на котором сургутянин Антон Хралович вместе со своей командой показал негативные стороны главной улицы города, администрация взялась за дело – демонтировала часть наружной рекламы.

На видео Хралович рассказал, что в скором времени в месте, где снимался первый ролик пройдет еще одна волна очистка главной улицы от рекламы.

В беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС создатель видео рассказал, что администрация сама вышла на связь с ними.

«Видео мы сами сняли, узнав, когда начнут демонтировать. И еще интервью записали даже», – заявил он.

Также о грядущей «премьере» сообщил и глава города Вадим Шувалов на своей странице «ВКонтакте».