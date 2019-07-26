​Самолет Utair вылетит из Таджикистана в Сургут с задержкой девять часов

Вылет рейса Худжанд (Таджикистан) — Сургут авиакомпании Utair задерживается почти на девять часов. Самолет должен был вылететь в 2.50, однако время перенесли на 9.30. Причиной этого стала задержка отправления воздушного судна, летевшего из Сургута в Худжанд. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в справочной службе сургутского аэропорта.

«Рейс в Таджикистан вылетел с многочасовой задержкой по технической причине. Поэтому обратный рейс в Сургут перенесли. Если сейчас самолет вылетит из Худжанда в запланированное время, то приземлится в 13.00 в Сургуте», — пояснили специалисты авиагавани.

Подробнее узнать о технических неполадках с самолетом Utair на данный момент не удалось — в пресс-службе авиакомпании не ответили на звонки корреспондента издания.