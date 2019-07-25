Сургутские парки и скверы снова начали обрабатывать от клещей

В Сургуте начался третий этап противоклещевой обработки. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщил глава города Вадим Шувалов. По его словам, противоклещевую обработку должны завершить в конце месяца.

«Мероприятия будут проводиться вплоть до 31 июля. Прошу вас быть внимательными и во избежание аллергических реакций воздержаться от походов в лес, парки, скверы и на кладбища», – сообщил глава Сургута.

Также он напомнил, что в местах, где прошла противоклещевая обработка, запрещено собирать грибы, ягоды и семена дикорастущих растений.