Югорчанка единовременно оплатила 17 штрафов стоило приставу отобрать ее iPhone

Жительница Сургутского района имела 17 административных штрафов на сумму в девять тысяч рублей, полученных от ГИБДД Сургута. Арест смартфона iPhone5sпобудил ее оплатить задолженность.

Женщина продолжала нарушать правила дорожного движения, получая новые штрафы сверх неоплаченных. Как сообщается на сайте федеральной службы судебных приставов России по ХМАО-Югре (ФССП), сотрудник службы после продолжительного игнорирования сообщений со стороны югорчанки арестовал ее смартфон. Он объяснил должнице, что цена устройства погасит долг.

Югорчанка сразу же погасила задолженность. Смартфон ей вернули.