​В Сургуте отремонтировали тротуар после обращения на портал «Твой Сургут»

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался у себя на странице «ВКонтакте» о ремонте тротуарной плитки на улице Ленина, рядом с кинотеатром «Аврора».

«На фотографии можно увидеть, что сегодня тротуар уже выглядит, как новый. Дефект полностью устранён», – заявил мэр.

Кроме того, он поблагодарил одного из своих подписчиков за обращение и попросил всех жителей города сообщать о подобных ситуациях.

«Если вы наблюдаете похожие ситуации, сообщайте о них на портал tvoysurgut.ru — будем искать решения», – пишет Шувалов.