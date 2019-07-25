​В Сургуте благоустроят аллею почти за пять млн рублей

В 45 микрорайоне Сургута, недалеко от ЖК «Новые Ключи» появится пешеходная аллея стоимостью 4 930 644 рублей. На объект уже объявлен электронный аукцион, заявки принимаются до 31 июля. Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в муниципальном учреждении «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», в рамках благоустройства аллеи планируется обустроить пешеходную дорожку из тротуарной плитки, установить несколько урн и скамеек, а также освещение.

«Покрытие из тротуарной плитки будет уложено на территории 1 600 кв. м, — уточнила подробности начальник отдела капитального строительства данного управления Наталья Овчинникова. — Аукцион пройдет до конца месяца. Строительные работы по данному объекту завершатся до 30 октября, а в течение ноября будет идти прием аллеи в эксплуатацию».