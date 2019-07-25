​Крупное предприятие Нижневартовска задолжало сотрудникам более 15 млн рублей зарплаты

Государственная инспекция труда Югры выявила задолженность компании ООО «Нефтегазмонтажавтоматика» по зарплате в размере 15,1 млн рублей.

Такой долг накопился за два месяц перед 372 сотрудниками организации.

На имя руководителя выписано предписание о погашении задолженности по заработной плате в срок до 29 июля 2019 года. Возбуждено административное производство.

Задолженность была погашена, но частично. «По состоянию на 24.07.2019 сумма невыплаченной заработной платы составляет 6 млн. 609 тыс. 850 руб. 08 коп», – заявляют в Роструде по Югре.