С начала года на железной дороге рядом с Сургутом предотвратили 16 краж

На участке Свердловской железной дороги рядом с Сургутом за первые шесть месяцев 2019 года удалось предотвратить 16 краж. Об этом сообщает пресс-служба. Работа сотрудников охранных предприятий и полиции позволило предотвратить экономического ущерба на 60 тысяч рублей.

Всего с начала 2019 года на сургутском участке Свердловской железной дороге было зафиксировано 19 случаев незаконного вмешательства в работу подразделений РЖД. Сотрудниками правоохранительных органов было задержано 13 человек.

«Под «незаконным вмешательством» подразумеваются не только попытки краж. В этот же список входят случаи, например, снятия нетрезвого пассажира с поезда или какое-то хулиганство на железной дороге», – пояснила корреспонденту СИА-ПРЕСС пресс-секретарь Сургутского региона обслуживания Свердловской железной дороги Анастасия Быкова.