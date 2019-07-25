В России расширили круг получателей пособий по уходу за ребенком. Сургутские общественники отнеслись к этому скептически

Госдума приняла законопроект, расширяющий круг семей, которым положены ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

На данный момент претендовать на получение ежемесячных выплат могут семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. С 1 января 2020 года такая возможность появится и у семей, чей доход ниже двукратной величины этого показателя.

Кроме того, семьи будут получать выплаты до достижения ребенком трехлетнего возраста, а не до полутора лет, как сейчас.

Однако представители сургутской общественности отнеслись к инициативе отрицательно.

«Я сама стала свидетелем, как развивалась эта ситуация с выплатами пособий по уходу за ребенком. Так вышло, что я лишилась пособия из-за ценза по доходу. Я считаю, что пособие надо возвращать без учета ценза доходности, как это было ранее. Мы поддерживаем отцовство, материнство и детство, а не нищету», – поделилась своим мнением Сургутская общественница, представительница сообщества «Сургут для детей» Олеся Греля.

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