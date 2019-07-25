Больше половины Россиян хотят приобрести себе загородные участки. Есть ли «дачная лихорадка» в Сургуте?

В России свыше 50 процентов населения хотят приобрести себе загородный дом или земельный участок. Такой результат показал опрос проводимый ВЦИОМ.

Больше всего для людей важна удаленность от дома, наличие готового сада или огорода, а также наличие самого дома на участке и его обустройство.

«Наибольший интерес к такой покупке проявляют люди в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет. Желание купить дачу мотивировано стремлением выращивать на участке продукты питания, а также проводить отдых при выезде за город»,— сказано в результатах опроса.

Сургут в этом плане не стал исключением. Это подмечает председатель правления ДНТ «Тихий бор» Антон Быков.

«Спрос на покупку земельных участков у сургутян достаточно высок. Радует то, что люди начинают интересоваться именно загородной жизнью, однако есть много вопросов связанных с созданием условий для комфортного проживания. В основном они все к администрации. Это выделение доступных участков с развитой инфраструктурой, для того, чтобы можно было построить сети, проложить дороги и многое другое», — рассказал СИА-ПРЕСС Антон Быков.