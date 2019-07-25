​Сургутянин ударил полицейского. За это ему грозит пять лет тюрьмы

В Сургуте полицейского ударил задержанный, теперь правонарушителю грозит пять лет тюремного заключения. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе городского УМВД. Сотрудники уточнили, что мужчину два дня подряд задерживали за «Мелкое хулиганство» — он находился в нетрезвом состоянии в общественном месте: пил алкоголь на улице, вел себя враждебно, выражался нецензурной бранью, громко кричал, пытался спровоцировать конфликт и не реагировал на замечания.

«Его задержали сотрудники полиции, на следующий день суд вынес ему приговор по административному правонарушению. Мужчину снова задержали правоохранители в этот же день, опять за «Мелкое хулиганство». Он утверждал, что трезв, но вел себя агрессивно. Когда его доставили в отделение, задержанный ударил полицейского», — заявили в пресс-службе УМВД Сургута.

Также специалисты отметили, что сейчас на мужчину заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В полиции отмечают, что с начала этого года в сургутском УМВД зарегистрировано девять фактов неправомерных действий со стороны граждан в отношении сотрудников полиции.