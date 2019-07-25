В Сургуте жителям частных домов могут снизить плату за вывоз мусора

Для жителей частных домов Сургута могут снизить норму накопления отходов, которая влияет на конечную стоимость вывоза мусора. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города, сейчас оно проходит через антикоррупционную экспертизу. Она должна завершиться 29 июля.

В постановление предлагается снизить норму накопления отходов для жителей частных домов с нынешних 5,256 кубометра в год с человека до 3,285 кубометра. От этого уменьшится и конечная стоимость вывоза мусора. Корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось оперативно получить комментарий от городской администрации о причинах такого решения.

Напомним, что в сургутской администрации по предложению депутата городской думы Игоря Бруслиновского ведется работа по снижению норм накопления мусора. Для этого необходима финансовая помощь из окружного бюджета.