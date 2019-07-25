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В Сургуте автовладельцы мешают работе системы фиксации нарушений «Паркон»

Конфликт между автовладельцами и системой «Паркон» в Сургуте набирает все новые обороты. Теперь, сотрудникам дорожной полиции в некоторых дворах мешают проезду, а иногда и просто угрожают повредить технику.

С января прошлого года на улицах и во дворах города работает система «Паркон», фиксирующая правонарушения автовладельцев. Этой весной спецмашины начали записывать и нарушения правил благоустройства, а именно — парковку на газонах. Система контролирует сейчас восемь дворовых территорий в разных частях города и ежедневно фиксирует около 1000 нарушений правил стоянки во дворах.

Справка: Система «Паркон» — технология автоматического контроля правил парковки и других нарушений ПДД.

Как отмечают сотрудники ГИБДД, агрессивное поведение со стороны водителей связано с тем, что частота патрулирования территорий увеличилась, а значит и количество штрафов. Большинство водителей закрывают номера своих машин тряпками, наклейками, для того, чтобы мобильный комплекс не смог распознать транспортное средство и его владельца. Водители готовы идти на все, лишь бы избежать штрафа, которой составляет 1500 рублей.

Данная уловка вскоре может исчезнуть, поскольку полиция Сургута и управление по делам ГО и ЧС, ведут переговоры о совместных рейдах. В таком случае, сотрудники полиции будут убирать все предметы, скрывающие госномера, а мобильный комплекс будет фиксировать нарушение.

За первое полугодие, благодаря работе мобильного комплекса уже выписано 17 тысяч постановлений на общую сумму почти 25 миллионов рублей.

В ГИБДД по г. Сургуту нам отказались комментировать информацию о работе «Паркон» и попросили сделать запрос. СИА-ПРЕСС отправил официальный запрос в госавтоинспекцию за дополнительными подробностями.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 265, комментариев: 0


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