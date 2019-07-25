Приятели из Екатеринбурга ехали подработать в Сургут, но по старой привычке занялись воровством

Двоих воров из Екатеринбурга, похитивших в гаражных кооперативах Сургута и Лангепаса имущество на сумму более 200 тысяч рублей, задержали сургутские полицейские.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в городской прокуратуре, екатеринбуржцы 1973 и 1966 годов рождения, ехали в Сургут к своему приятелю подработать разнорабочими. Однако в ходе поездки они решили грабить гаражи на территории Югры.

В Лангепасе они украли лодочные моторы на пока что неустановленную сумму, а в Сургуте – колеса, покрышки и строительные инструменты на 162 тысячи рублей.

Наворованное они складывали в своем грузовике, на котором приехали в округ. Их остановили сотрудники полиции для досмотра, и злоумышленники признались в факте кражи.

Как выяснилось, они и раньше занимались воровством, имеют несколько погашенных судимостей. Теперь им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Они не успели продать чужое имущество, поэтому по окончанию расследования оно вернется к законным владельцам.