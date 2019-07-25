В Сургуте цены на землю выросли на 21,6 процента, тогда как в среднем по России они падают

С июня 2015 по июнь 2019 года цены на землю в России в среднем снизились на 26 процентов. К таким выводам пришли специалисты Domofond. Больше всего подешевела земля в Краснодаре и ближайших окрестностях — на 33,3 процента.

Однако в Сургуте ситуация иная – цена на землю за четыре года выросла на 21,6 процента (с 40 000 до 48 636 рублей). Таким образом город занял 13 место в рейтинге роста цен на землю.

Также в этот список попал Нижневартовск, где цена за сотку выросла с 28 125 до 31 818 рублей (13,1 процента).

Отметим, что максимальный рост цен произошел в Нижнем Новгороде – на 66,4 процента.