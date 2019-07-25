В Сургуте по инициативе прокуратуры оштрафован главный судебный пристав города

Начальник отдела судебных приставов по Сургуту оштрафован прокуратурой города на три тысячи рублей.

Как сообщает прокуратура Сургута, старший судебный пристав не рассмотрел заявление гражданки в срок, установленный законом. Ответ женщина получила уже от прокуратуры только по истечению второго месяца после ее обращения в органы.

Факт вскрылся при проведении проверки исполнения законодательства городской прокуратурой. Возбуждено дело об административном нарушении. Решение еще не вступило в законную силу.