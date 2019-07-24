В Сургуте случился пожар на улице Мелик-Карамова

В Сургуте горит здание на улице Мелик-Карамова, судя по расположению дыма, возгорание случилось в 21 мкр-не, в районе строящихся многоэтажек.

В службе 112 СИА-ПРЕСС сообщили, что к месту пожара уже выдвинулось несколько пожарных расчетов. Начальник пресс-службы окружного МЧС Вадим Симоненко рассказал, что, судя по предварительной информации, горело нежилое помещение, однако когда пожарные прибыли на место, то обнаружили на территории несколько человек. На данный момент данных о пострадавших не поступало.

UPD: Пожар был локализован в 20:55.