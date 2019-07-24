​#ИТАКСОЙДЕТ. В Сургуте набирает обороты челендж демонстрирующий недостатки города

Сургутянин Антон Хралович со своей командой подготовил еще одно видео для челенджа #ИТАКСОЙДЕТСУРГУТ, направленного на привлечение внимания к проблемным участкам города.

На этот раз на видео попала улица Лермонтова.

Ранее инициативный житель города снял юмористическое видео о высокой траве в Сургуте и главной улице города.

Также вы можете посмотреть интервью с Антоном Храловичем на СИА-ПРЕСС.

Справка:

Че́ллендж (англ.Challenge) — жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей. Само слово челлендж обычно переводится как «вызов» в контексте словосочетания «бросить вызов».



