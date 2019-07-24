​Ректор СурГУ выиграл у югорского СМИ суд о защите чести и достоинства

Сургутский городской суд обязал информационное агентство «ЮграPRO» опубликовать опровержение журналистского материала, в котором были озвучены сведения, порочащие честь, достоинство и репутацию СурГУ.

Речь идет о статье «Доктор наук не захотел быть имуществом Югры! Сургутский университет покинули почти 50% профессоров». Материал был основан на открытом письме Валерия Еськова — доктора физико-математических и биологических наук и профессора Сургутского университета. В своем письме он упрекал ректора Сергея Косенка в пагубном влиянии на развитие науки и утверждал, что у югорских университетов нет будущего.

Вуз подал исковое заявление. Была проведена лингвистическая экспертиза, которая показала, что в письме Валерия Еськова содержится информация, не соответствующая действительности и порочащая честь и достоинство как самого университета, так и его ректора, сообщает сургутский суд. По решению судьи от Еськова теперь требуется опровергнуть собственные слова на той же площадке — то бишь, на сайте издания «ЮграPRO».

СИА-ПРЕСС связался с Сергеем Косенком, чтобы узнать его мнение по этому поводу. Ректор СурГУ от обширных комментариев отказался, однако заметил, что решением суда доволен.