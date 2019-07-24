Директор Политехнического института СурГУ ответит на вопросы абитуриентов и их родителей

25 июля директор Политехнического института СурГУ Сергей Сысоев проведет встречу с абитуриентами и их родителями. На собрании он ответит на вопросы об обучении по направлениям подготовки, осуществляемых в институте. Мероприятие состоится в главном корпусе СурГУ (пр. Ленина, д.1) в 201 аудитории.

Более подробно об этом рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник отдела по организации приема обучающихся, ответственный секретарь Приемной комиссии СурГУ Оксана Галюта.

«Политехнический институт СурГУ проводит встречи с абитуриентами и их родителями каждый год. На этих встречах обязательно присутствуют специалисты приемной комиссии СурГУ. Вопросы, которые задают поступающие, касаются специфики обучения. Зачастую ребята подают документы на несколько направлений (в Политехническом институте их девять) и думают, в пользу какого сделать выбор. Директор Сергей Михайлович Сысоев рассказывает абитуриентам, чем отличаются направления подготовки, как проходит учебная практика, какова область трудоустройства выпускника», – заявила она.