Сургутянка поссорилась с сожителем и воткнула в него ножницы

В Сургуте мужчина, находясь дома, получил ножевые ранения от своей сожительницы. Как сообщают соседи, вечером у пары произошел конфликт, в ходе которого гражданка ранила пьяного мужчину. Об этом пишет паблик «К-информ».

«23 июля в одной из квартир по улице Крылова, женщина 1975 года рождения нанесла удар в область плеча ножницами своему сожителю 1971 года рождения. В момент совершения преступления, гражданка находилась в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в УМВД по г. Сургуту

Текущее состояние мужчины неизвестно. СИА-ПРЕСС связался с Сургутской клинической травматологической больницей, но информации о пострадавшем пока нет.