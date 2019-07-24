С Барсовой горы уберут горы мусора: общественники зовут на большой субботник

В пятницу, 26 июля, на Басовой горе пройдет большой субботник. В нем приглашают принять участие всех жителей Сургута и района, неравнодушных к проблемам заповедника.

Напоминаем, что в конце мая в сети появилось видео сургутянина Антона Борисовича, который, проезжая заповедник, обнаружил в нем горы мусора: бытовые и строительные отходы, пластик, шины, трубы, лампы и прочее. Новость быстро разлетелась по разным сообществам, и вскоре общественник Сергей Мелашенко, подключившийся к огласке проблемы, сообщил СИА-ПРЕСС, что написал письма с просьбой помочь директору заповедника с организацией субботника.

В итоге на письма откликнулись очень многие. Начиная от Природнадзора Югры и вплоть до ПАО «Сургутнефтегаз».

«В пятницу будет большой субботник на Барсовой Горе. Хотелось бы, чтобы люди узнали, чем эта история с мусором закончилась, чтобы они пришли и поучаствовали в мероприятии», — отметил в разговоре с СИА-ПРЕСС Сергей Мелашенко.

Сбор добровольцев будет проходить на парковке базы «Олимпия» в 11:00.