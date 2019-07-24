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​«Сбербанк» ответил на обращение сургутским дольщикам

«Сбербанк» и сургутская администрация продолжают переговоры с потенциальными инвесторами, генеральными подрядчиками, застройщиками жилых комплексов «Любимый» и «Уютный». Решение о дополнительном кредитовании будет принято после согласования условий завершения строительных проектов со стороны потенциальных партнеров. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе «Сбербанка», отметив, что текущие обязательства банк выполнил в полном объеме.

«В соответствии с утвержденными схемами финансирования строительства жилых комплексов «Любимый» и «Уютный» кредитные средства Сбербанка в объеме 700 млн рублей были выданы заемщикам — ООО «ИСК СеверСтрой» и ООО «СеверСтрой Партнер», входящими в группу компаний «Эйнком». Заемщики не обеспечили выполнения утвержденных сроков реализации проектов в части соблюдения графиков производства работ, что привело к снижению продаж квартир в строящихся домах, а в дальнейшем — к приостановке строительства жилых комплексов, — прокомментировали в пресс-службе Уральского банка «Сбербанка». — Для принятия решения о способах и сроках завершения строительства жилых кварталов группы «Эйнком», банком совместно с администрацией Сургута проводятся переговоры с потенциальными инвесторами, генеральными подрядчиками, застройщиками. Перспективы окончания строительства домов будут определены после согласования существенных условий завершения строительных проектов со стороны потенциальных партнеров».

Напомним, накануне сургутские дольщики отправили обращение президенту ПАО «Сбербанк» Герману Грефу с просьбой разобраться в ситуации с финансированием строительства жилых проблемных жилых комплексов в городе.

Также вчера губернатор Югры Наталья Комарова провела совещание с вкладчиками компаний «Северстрой» и «ДЭП». Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о встречах застройщиков, сотрудников администрации города и банков-кредиторов. В следующий раз общение главы региона с сургутскими дольщиками состоится с 8 по 11 августа.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 75, комментариев: 0


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