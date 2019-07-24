Фестиваль Вардавар вновь пройдёт на бульваре Четырёх сезонов

28 июля в Сургуте состоится мероприятие, которое уже давно пришлось по вкусу горожанам — самый мокрый фестиваль «Вардавар». В этом году площадкой для его проведения организаторы снова выбрали бульвар Четырех сезонов.

Колоритные песни, национальные танцы, осыпание лепестками роз, запуск белых голубей, мастер-класс по выпечке лаваша и бесплатная дегустация, мастер-класс по рисованию, сладкие угощения, развлекательные зоны для детей и взрослых, спортивные соревнования по шахматам, нардам, гиревому спорту, армрестлингу и национальной армянской борьбе «Кох», призы и подарки.

И, конечно, то, ради чего все и собираются — взаимное обливание водой!

А еще большой-большой сюрприз! Не пропустите самое яркое событие этого лета.

Место: бульвар Четырех сезонов (А. Усольцева, 25)

Дата: 28 июля

Время: 13:00