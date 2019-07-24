В Сургутском районе зафиксировано два лесных пожара. Дым в городе с ними не связан

В Югре зафиксировано три новых лесных пожара - два в Сургутском лесничестве и один в Белоярском. Леса загорелись в течение последних суток.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС Югры, с пожарами уже борются сотрудники пожарных служб с помощью наземной спецтехники.

На вопрос, связаны ли пожары с дымом в Сургуте, в пресс-службе ответили, что навряд ли: «Дымка в Сургуте зафиксирована еще на прошлой неделе, а эти пожары новые».

Также в пресс-службе МЧС Югры сообщили, что за последние сутки дым от лесных пожаров развеялся над Ханты-Мансийском. По прогнозу синоптиков Сургут будет следующим.

Причиной возгорания специалисты департамента называют нарушение правил пожарной безопасности местным населением (зафиксированы 32 случая с начала сезона), а также грозовые разряды (86 случаев).

Напомним, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае накрыл Сургут 21 июля.