​Росстат сообщает о нищенской зарплате учителей в России. А как в Сургуте?

Исследование Росстата показало, что у 23 процентов работников сферы образования в России зарплата не дотягивает до 15 тысяч рублей. Об этом пишет РБК.

А семь процентов педагогов получают зарплату меньше уровня минимального размера оплаты труда, который составляет 11 280 рублей в месяц. Хуже всего ситуация обстоит в Тверской и Липецкой областях, Дагестане, Чечне и Марий Эл.

Всего 15 процентов российских учителей ежемесячно получают заработную плату в размере более 50 тысяч рублей. Этим может похвастаться и Сургут. Как сообщили СИА-ПРЕСС в департаменте образования города, многие учителя зарабатывают каждый месяц около 60 тысяч. «У нас зарплаты в целом достойнее, чем в других регионах. В том числе и представители дополнительного образования получают хорошие деньги», — отметила заместитель главы департамента Ольга Иванова.