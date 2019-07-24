Губернатор Югры в Сургуте посмотрела на детский сад, незаконченную дорогу и новое оборудование в кардиоцентре

Губернатор Югры Наталья Комарова в среду, 24 июля, во время своей работы в Сургуте осмотрела несколько важных объектов в городе. В первую очередь, глава региона оценила ход строительства школы-детского сада в 38-м микрорайоне на улице Семене Билецкого, которая начала возводится в прошлом году. Также Наталья Комарова осмотрела продолжение улицы Киртбая, которое должны закончить в этом году. Конечным пунктом поездки губернатора стал окружной кардиологический диспансер, недавно получивший новое диагностическое оборудование. В частности, в медучреждении появился новый аппарат компьютерной томографии стоимостью около 20 миллионов рублей.

«Аппарат обладает очень качественным изображением. Его технические характеристики позволяют очень точно установить диагноз. Для примера: одному из наших пациентов, ребенку, проводили исследование на старом оборудовании, но установить окончательный диагноз не получилось. А с новым аппаратом мы смогли это сделать», – отметил заведующий приемным отделением окружного кардиологического диспансера Рафаэль Сулейманов.

Напомним, что одной из главных целей визита губернатора была ситуация с обманутыми сургутскими дольщиками.