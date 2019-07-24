​В Югре осудили мужчину, который планировал перепродавать наркотики

В Нижневартовске прошел суд над жителем Республики Бурятия, который обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. Преступник приговорен к лишению свободы на 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

В ходе следования было установлено, что злоумышленник купил синтетические наркотические вещества массой 11,84 граммаи собирался их перепродать.

«Первого октября 2017 года преступником была совершенна попытка продажи наркотических средств, но осуществить свой план он не успел, так как был задержан сотрудниками органов правопорядка», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в прокуратуре Югры.