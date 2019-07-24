​В Сургуте проводятся консультации и групповые занятия при химической зависимости

Для людей, которые были подвержены химической зависимости, в сургутской клинической психоневрологической больнице проходят групповые занятия по взаимопомощи. На профилактических занятиях, пациентов учат внутреннему самоконтролю, а также помогают осознать вред, который они наносят себе сами.

Для близких и родственников зависимых, на базе больницы проводятся консультации от медицинских психологов, поскольку иногда им также требуется психологическая помощь.

Встречи в сургутской больнице проходят анонимно. Участников делят на две группы в зависимости от целей. Одна группа — для пациентов, другая — для их родственников.

В группе «Новые грани» занятия проходят для людей с зависимостью (каждый вторник с 18:30 до 19:30)

В группе «Незабудка» занятия проходят для близких и родственников зависимых (каждую субботу с 9:30 до 10:30)

Для уточнения информации по вопросам работы групп взаимопомощи нужно обращаться в будние дни по телефону 96-60-18 с 9 до 18 часов.