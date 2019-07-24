​Жителя Сургута посадили на 13 лет за сбыт и контрабанду наркотиков

Сургутский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном сбыте наркотиков и контрабанде наркотических средств.

Мужчина в ноябре 2017 года пытался продать три грамма гашиша своему знакомому, но был задержан сотрудниками полиции. Позже представители правоохранительных органов изъяли у него еще 50 грамм гашиша.

«Также установлено, что преступник с целью последующего сбыта приобрел путем заказа из Германии наркотическое средство синтетического производства массой более 20 грамм», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Однако и тут злоумышленник претерпел неудачу – содержимое посылки было обнаружено таможенной службой.

В итоге суд принял решение лишить виновного свободы на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.