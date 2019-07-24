​В Сургуте неизвестный поцарапал десять машин в одном дворе

В Сургуте неизвестный поцарапал порядка десяти машин, стоящих в ряд во дворе дома на улице Декабристов, 2. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили собственники автомобилей.

«Около 4 утра, во дворе был слышен шум. А сейчас мы видим, что машины поцарапаны. В полиции пока ничего не сказали», — заявили владельцы авто.

В пресс-службе УМВД Сургута пояснили, что в ГИБДД было получено сообщение от жителей домам — с жалобой обратилась собственница одного из транспортных средств. «Информация принята, зарегистрирована и отправлена в отдел полиции. По факту порчи имущества будет проводиться проверка», — уточнили в беседе с СИА-ПРЕСС специалисты.