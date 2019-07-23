Наталья Комарова вновь в ручном режиме решала вопросы сургутских дольщиков. Отчитывались «ДЭП» и «Северстрой»

В среду, 23 июля, губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Сургут провела встречу с сургутскими дольщиками жилых комплексов, строительство которых ведут компании «Северстрой» и «ДЭП».

На встрече присутствовали представители застройщиков, руководили администрации Сургута, представители министерства строительства России, сотрудники жилстройнадзора Югры и других окружных департаментов.

В ходе совещания участники обсудили реализацию дорожных карт. Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о встречах застройщиков, сотрудников администрации города и банков-кредиторов. Губернатор Югры после отчета по каждому дому уточняла у вкладчиков и представителей строительных компаний, насколько подведенные чиновниками итоги соответствуют реальным действиям.

По словам чиновников, по основной части объектов строительство продвигается в соответствии с дорожной картой. В ходе встречи было отмечено, что в Сургуте на данный момент 14 проблемных домов, у шести из них уже определена подрядная организация, которая будет достаивать объекты.

Отметим, что подрядчикам по завершению некоторых домов выступят в том числе строительные компании «Брусника», «СтройИнвест».

При этом не для всех объектов найдены подрядчики, которые будут достраивать дома.

Присутствующий на встрече директор компании «ДЭП» Андрей Копайгора заявил, что «в августе этого года компания решит финансовые проблемы и начнется активное строительство».

Кроме того, дольщики попросили уточнить — что произойдет если сроки работ, указанные в дорожных картах будут сорваны. «Мы будем добиваться решения проблем или искать другой путь», — заключила губернатор, отвечая на вопрос вкладчиков.

Об итогах встречи журналистам рассказал заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев. Он отметил, что на следующей встрече главы региона с дольщиками, которая пройдет предположительно с 8 по 11 августа, будут подведены промежуточные результаты.

Отметим, первая встреча Натальи Комаровой с сургутскими дольщиками прошла в мае этого года. Тогда губернатор поручила городской администрации разработать дорожную карту, где будут изложены конкретные решения проблемных вопросов по каждому дому.

Напомним, о проблемах с долевым строительством в Сургуте стало известно осенью 2018 года, когда были сорваны сроки сдачи домов в эксплуатацию.