Сургутяне, на которых оформили десятки фиктивных фирм, встретятся с губернатором Югры. Но пока неизвестно, когда и где

Более 50 сургутян, на которых без их ведома открыли десятки фиктивных фирм по всей России, встретятся с губернатором Югры Натальей Комаровой. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала одна из пострадавших Виктория Лунина. Пострадавшие надеются, что эта встреча поможет решить их проблему – некоторых из них уже вызывают в полицию и налоговую, и подают дела в суд.

«Губернатор согласилась с нами встретиться и обсудить нашу ситуацию. Но когда и где это произойдет, пока неизвестно. Ждем, когда с нами свяжутся и обо все сообщат», – объяснила Виктория Лунина.

Напомним, что жертвами мошенников стали более 50 сургутян. Их персональные данные, по каким-то причинам, оказались в руках злоумышленников, которые оформили на них фирмы-пустышки. Сургутская администрация обращалась в прокуратуру с просьбой разобраться в этой ситуации. В это время группа пострадавших объединилась и записала обращение к президенту Владимиру Путину.