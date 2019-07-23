​В Сургутском районе глава поселка неэффективно потратил пять млн рублей. За это его могут уволить через суд

Глава поселка Барсово, Сургутского района Вячеслав Поздняков может остаться без работы — Счетная палата Югры считает, что мэр неэффективно расходовал деньги, предназначенные для благоустройства поселка. Администрация Сургутского района выделила 4,9 млн рублей на строительство спортивных площадок, однако незадолго после сдачи в эксплуатацию объекты пришли в негодность. Теперь ремонт площадок взял на себя Сургутский район, а в отношении Позднякова начинается судебное расследование.

«В рамках контракта глава Барсово использовал средства максимально неэффективно — не отследил выполнение, принял некачественную работу. А это деньги людей. За это предусмотрена ответственность по законодательству», — отметили в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС специалисты пресс-службы администрации Сургутского района.

Отметим, что статья по которой возбуждено дело — «нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов» — влечет наложение штрафа от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или увольнение с должности на срок от одного года до двух лет.

Судя по материалам, сейчас дело передано из мирового суда в Сургутский районный суд. В пресс-службе районного суда пояснили, что в данный момент документы еще не поступили.