​Сургутянка завоевала золото в составе сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России завоевала все золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниорок. В состав сборной вошла представительница Сургута, воспитанница УСС «Факел» 14-летняя Александра Семибратова.

С победой ее поздравил глава Сургута Вадим Шувалов. «Желаю Александре покорения новых вершин, а тренеру — сил и дальше воспитывать спортсменов, которыми гордится страна!», – заявил он.

Отметим, что сборная России также заняла первое место в общекомандном зачете. На второй строчке оказалась сборная Италии, а третью поделили команды Белоруссии и Израиля.