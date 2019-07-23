В Сургуте на улице Лермонтова сбили человека

В Сургуте сегодня, 23 июля, в 11:00 на улице Лермонтова сбили человека.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в ГИБДД Сургута, «Хендай Солярис», за рулем которого была автоледи 1988 года рождения, наехал на мужчину 1967 года рождения, переходящего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Переходил ли он на «зеленый» сигнал светофора пока остается невыясненным.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, пострадавшего увезли сотрудники скорой помощи, состояние его здоровья сейчас неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются.