​Сургутские дольщики просят помощи у президента «Сбербанка» Германа Грефа

Дольщики жилых комплексов «Любимый» и «Уютный» в Сургуте направили обращение президенту ПАО «Сбербанк» Герману Грефу. В письме (документ в распоряжении редакции — прим. авт.) они сообщили первому руководителю банка, что до смены управляющего состава сургутского отделения банка, «Сбербанк» отрабатывал с проблемным застройщиком «Северстроем» модели по достройке четырех домов. По словам дольщиков, банк и строительная компания достигли договоренностей касательно инвестиций, однако после смены руководства они были аннулированы. Вкладчики опасаются, что позиция банка может спровоцировать банкротство «Северстроя», поэтому просят вмешаться в ситуацию президента акционерного общества и решить сложившуюся проблему.

В обращении дольщики также отметили, что ответственность за недостроенные дома в Сургута лежит в том числе на «Сбербанке». «Более ста семей оформили ипотечные кредиты в вашем банке. На момент заключения ипотечных договоров строительная компания прошла аккредитацию в «Сбербанке». Это говорит о том, что банк проверил благонадежность застройщика и его финансовое положение», — уточняют дольщики.

Выяснить получено ли письмо в «Сбербанке» не удалось — в пресс-центре компании не ответили на звонки корреспондента СИА-ПРЕСС.