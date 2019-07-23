В Сургуте прошла встреча председателей ТОСов с региональным оператором вывоза мусора в Югре

В Сургуте состоялась встреча председателей городских ТОСов с региональным оператором по вывозу мусора «Югра-Экология». На встрече представители общественных самоуправлений задавали вопросы директору регионального оператора Павлу Ващенко.

В основном они касались частных случаев с проблемами реализации «мусорной реформы»: «Мы просто не представляем, как это будет выглядеть. У нас никогда не было контейнеров, так как в деревне отходы перерабатываются на месте: что-то идет в компост, что-то сжигается в бане и так далее», - сообщила на встрече председатель поселка Снежный.

Также оператор рассказал о необходимости перехода на новый способ утилизации мусора.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в «Югра-Экологии», встречу организовал отдел охраны окружающей среды администрации Сургута из-за обращений граждан.