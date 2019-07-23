Транспортная полиция Сургута задержала троих браконьеров, вылавливающих рыбу, занесенную в красную книгу

Под уголовную статью попали двое жителей Нефтеюганского района пятидесяти шести и пятидесяти пяти лет. Они на 1415 км реки Обь вылавливали стерлядь, вылов которой на тот момент был запрещен. Кроме того, они использовали запрещенное орудие лова.

Еще один нарушитель – житель Сургута. На протоке Тромьеган вблизи поселка Банное он вылавливал рыбу используя запрещенное орудие лова, – плавную сеть.

«В общей сложности браконьеры выловили 17 особей стерляди, которая является исчезающим видом и занесена в Красную книгу России, 6 особей язя и другую рыбу», – заявляют представители УТ МВД России по УрФО.

Живую рыбу сотрудники ведомства выпустили обратно в воду. Остальные особи были изъяты и направлены на ихтиологическую экспертизу, которая подтвердит определение вида, периода нереста, места обитания и установит сумму причиненного ущерба.

Предварительный ущерб оценивается в 83 тысячи рублей. Лодки, подвесные моторы и оруди лова изъяты сотрудниками полиции.

В отношении всех троих мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Статья подразумевает наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.