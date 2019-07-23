Сургутские власти готовы благоустроить территорию рядом с крупным жилым комплексом

Администрация Сургута ищет подрядчика, который сделает проект благоустройства территории рядом с жилым комплексом «Возрождение», где расположится исторический парк «Россия – моя история». Соответствующий конкурс размещен на портале госзакупок. Там он назван «Благоустройство территории прилегающей к Храму преображения Господня в микрорайоне 23А», но первым же пунктом в списке целей указано «создание пешеходной связи между Храмом преображения Господня и Сквером «Исторический парк «Россия – Моя История».

Согласно документации, подрядчику необходимо предусмотреть работы по берегоукреплению, установке лестниц, благоустройству и озеленению. Стоимость контракта – 1,4 миллиона рублей. Подготовить всю документацию победитель аукциона должен до 30 августа.

Напомним, что исторический парк «Россия – моя история» является федеральным проектом и должен открыться в жилом комплексе «Возрождение» до конца этого года. Деньги на него выделяет окружной бюджет. Благоустройство прилегающей территории оплатит город. Депутаты сургутской думы выступали против такого расходования средств. Редакция СИА-ПРЕСС направила в администрацию Сургута запрос, чтобы выяснить примерную сумму затрат на эти работы.