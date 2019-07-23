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​В Сургуте сохраняется повышенный класс пожарной опасности

фото tym.azbukadekor.ru
фото tym.azbukadekor.ru

В Сургуте 23 июля на территории городских лесов сохранен повышенный (3 класс) пожарной опасности. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации города.

«Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», – обращаются к гражданам представители ведомства.

Отметим, что с 15 по 21 июля на территории Югры был зарегистрирован 51 пожар.Спасены семь человек. Материальных ценностей спасено на сумму более 19 миллионов рублей.

Справка:

Третий класс пожарной опасности подразумевает:

  • наземное, а также воздушное патрулирование на лесных участках 1-2 раза в день;
  • дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов;
  • нахождение наземных и авиационных пожарных команды в полном составе, если они не заняты на тушении пожаров, на местах дежурства.

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Сегодня в 11:20, просмотров: 181, комментариев: 0


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