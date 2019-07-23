​В Сургуте сохраняется повышенный класс пожарной опасности

В Сургуте 23 июля на территории городских лесов сохранен повышенный (3 класс) пожарной опасности. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации города.

«Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», – обращаются к гражданам представители ведомства.

Отметим, что с 15 по 21 июля на территории Югры был зарегистрирован 51 пожар.Спасены семь человек. Материальных ценностей спасено на сумму более 19 миллионов рублей.

Справка:

Третий класс пожарной опасности подразумевает: