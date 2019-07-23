В Сургуте авторы ролика про улицу Ленина сняли видео о нестриженных газонах

Сургутянин Антон Хралович со своей командой снял очередное юмористическое видео о городских проблемах. На этот раз авторы ролика с иронией рассказали о нестриженной траве на улицах Сургута. Короткая зарисовка под музыку группы «Любэ» стала первым видео в запущенном челлендже «#итаксойдетсургут»:

«Мы решили пойти дальше с челенджом #итаксойдетсургут и делать видосы, которые добавят хорошего настроения и укажут на существующую проблему. В этом случае, мне кажется получилось очень даже гармонично. Отличные места прямо в центре города, можно и фотосессию сделать», - пишет под своим роликом автор.

Челлендж был запущен 18 июля. Сургутянам предложили выкладывать в социальных сетях фото с проблемными местами города и рассказывать о наболевшем под хештегом.

Напомним, команда Храловича недавно выпустила юмористическое музыкальное видео о проспекте Ленина. А два года назад они выпустили ролик об одном из сургутских дворов. Также вы можете посмотреть интервью с Антоном Храловичем на СИА-ПРЕСС.