В Сургуте насмерть сбили женщину на Заячьем острове

Сегодня утром, 23 июля, на Югорском тракте 28/1 водитель 1981 года рождения сбил женщину 1971 года рождения.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры, женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель «Лады Приоры» не уступил дорогу и сбил женщину.

Пострадавшую увезли на карете скорой помощи, но ее жизнь спасти не удалось – она скончалась в больнице.

Прибывшие на место полицейские провели контроль трезвости. Водитель пьян не был. Сотрудники правоохранительных органов будут проводить расследование смертельной аварии.